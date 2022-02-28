 

Франция планирует конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов

28.02.2022, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он подчеркнул, что французские власти выявят всех граждан России с активами во Франции, которые “могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством”. 

“Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов”, – заявил Ле Мэр.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. Минфин США также запретил любые операции с центробанком и минфином РФ. В ведомстве заявили, что эти меры будут способствовать обесцениванию рубля.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Эксперт: Отношения Германии с Россией будут определять три женщины

16.07 / Песков назвал фейком статью Guardian о «договоре» РФ о поддержке Трампа

01.09 / Эксперт объяснил нелепость загнивания в Красноярске космического будущего Украины

17.11 / Der Spiegel – глава Минобороны Швеции призвал создать на Украине военно-учебную миссию под патронажем ЕС

07.09 / Во Владикавказе открылась самая большая школа в Северной Осетии

20.03 / МОК согласился с решением Японии не допускать иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио

28.10 / Президент и совет директоров “Барселоны” ушли в отставку

12.02 / Создана новая технология современного строительства

10.01 / В Женеве завершились переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Они длились почти восемь часов

27.08 / В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика