Дайте мне хороших детей – Личное мнение

Когда мне тревожно, я ищу ответы не на марафонах драных куриц и не в «глубоких мыслях» инстаграмных аналитичек.



Фото: istockphoto.com

Я ищу ответы у тех, кого уважаю: у хороших писателей.

Вот вам цитата из «Завтра была война» Бориса Васильева.

Не надо мне никакого богатства, а дайте мне хороших детей.

Простые слова. Такие простые, что и приводить-то их здесь — как-то неловко.

Думала: не буду. Все и без меня это знают и понимают. И без меня, и без писателя Васильева.

Но когда сердце устало болеть, а голова взрывается от вопросов, на которых нет прямых и достоверных ответов, когда все перешли в режим ожидания, мы позабыли о том, в чём — истинное богатство: в детях.

Да, мы беспокоимся о них. Укрываем. Прижимаем к своим тревожным сердцам. Думаем о них. Звоним им. Любим их невозможно. Всё готовы им и за них отдать.

Но при этом сейчас мы — не с ними, а в своих собственных тревогах и страхах. Пусть и страхах — за них, за детей.

Только вот «за них» — не значит «с ними». Головой мы — не с ними.

Ваши дети — с вами. А, значит, всё — уже хорошо.

Самое главное для ребёнка — спокойная мама рядом. Мама, которая не только любит, но ещё и знает. Знает, что всё будет хорошо.

И если даже вы не знаете, даже если пока не верите, то я-то знаю: всё будет хорошо.

Вот это я вам совершенно точно обещаю. Я верю.

А вы, пожалуйста, поверьте мне и сейчас, несмотря ни на что, почувствуйте себя самыми богатыми в мире, ведь Г-сподь вам дал хороших детей.

И не так важно, что вы видите сейчас вокруг, когда их обнимаете. И пейзаж, и стены, и мысли сменятся. Обязательно сменятся. А дети останутся. Обязательно останутся.

И пусть они проживут долго, в хорошем здоровье и достатке, став вам крепкой опорой в старости.

Я вам этого всем своим уставшим сердцем желаю.

А теперь включите спокойную маму, которая точно знает, что всё будет хорошо. Договорились?

—