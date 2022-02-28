 

Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20%

28.02.2022, 17:35, Разное
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Банк РФ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения жителей от обесценения», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Банк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков «со стороны внешних и внутренних условий» и реакции на них финансовых рынков.

Помимо этого, Министерство финансов РФ с 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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После SWIFT

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Повышение ключевой ставки происходит на фоне вторжения РФ в Украину и санкций ЕС, США и других стран против России. Одно из ограничений — заморозка резервов российского Центробанка, что может серьезно ограничить возможности ЦБ РФ поддерживать курс рубля.

Центробанк после этого также временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также разрешил банкам не учитывать вызванные санкциями проблемы заемщиков. Ранее страны Евросоюза объявили о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT в связи с вторжением РФ в Украину.

Последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 11 февраля — с 8,5% до 9,5%.

Источник: Новая газета



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