“Все упиралось в детей”: Георгий Мартиросян считает, что брак с Васильевой распался из-за ее любви к своим наследникам

Георгий Мартиросян был в браке с Татьяной Васильевой больше двенадцати лет. По словам актера, он создавал бывшей жене все условия для продуктивного творчества. Но это не помогло сохранить отношения, и вскоре случился развод. Неужели Васильева не ценила усилия возлюбленного?

Помощь в домашних делах

В одном из интервью Георгий Хачатурович рассказал, что к семейной жизни Татьяна Григорьевна была абсолютно не приспособлена. Заниматься домашними делами женщину научила мать Мартиросяна. А актер со своей стороны всячески помогал супруге, перекладывая ее обязанности на свои плечи. Мужчина делал это, чтобы возлюбленной было удобно и легко работать. Поэтому и брал на себя решение огромного количества проблем.

Знакомство

Васильева и Мартиросян познакомились в Театре сатиры, где играли вместе в постановке «Гнездо глухаря». В тот период Татьяна Григорьевна была в браке с Анатолием Васильевым. Когда женщина с ним развелась, то Георгий Хачатурович сразу предложил ей руку и сердце. Вскоре у супругов родилась дочь Лиза. Семейная идиллия продлилась двенадцать лет, пока в 1995 году не случился развод. При этом Мартиросян и Васильева сохранили дружеские отношения.

Причина развода

По мнению Георгия Хачатуровича, его брак с Васильевой распался из-за ее гипертрофированной любви к собственным наследникам. К примеру, мужчина просил ее старшего сына от первого брака вынести ведро. Фил соглашался это сделать, но теща Мартиросяна была категорически против. Хотя в этом не было ничего страшного. Это лишь простая обязанность. А в итоге получилось – плохой дядя, заставляющий что-то делать, и добрые бабушка с мамой.

Мнение Васильевой

Артистка тоже прокомментировала в одном из интервью свои отношения с Мартиросяном. Женщина считает, что артисту надо иметь в женах не актрису, а администратора. При этом ее жизнь должна быть полностью подчинена мужу. То есть супруга обязана заниматься его одеждой, питанием и продвижением. Своей жизни у нее быть не может. Конечно, на такое можно пойти, но только ради настоящего гения.