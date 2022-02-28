Скандалы: Миротворческий бизнес Антона Геращенко

Как живёт и чем владеет советник министра внутренних дел Украины

В списке украинских чиновников, военных и олигархов, против которых в России заведены уголовные дела за уничтожение мирных жителей Донбасса, есть и бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Ярый русофоб и один из апологетов Майдана запомнился как автор печально известного сайта «Миротворец», на котором размещаются персональные данные всех «врагов Украины». Основная идея Геращенко — дать возможность нацистским экстремистам быстрее расправиться с неугодными киевскому режиму.

Как многие известные украинские русофобы, Геращенко — выходец из восточной, русскоязычной части страны (из Харькова). 43-летний бывший чиновник начинал свой путь в большую политику с поста руководителя Красноградской райгорадминистрации в Харьковской области.

Интересно, что на эту должность его лоббировала бывшая супруга — Виктория Грецкая-Миргородская, работавшая заместителем директора Департамента семьи, молодёжи и спорта, а также начальником Управления инвестиционного развития и имиджевых проектов в Харьковском городском совете. По её словам, тогда ещё застенчивый молодой управленец вообще был готов довольствоваться должностью помощника губернатора, «побаивался претендовать на большее».

Кроме того, Геращенко побывал депутатом в Харьковском горсовете, куда сумел избраться лишь с четвёртой попытки при активной поддержке тогдашнего мэра города, покойного Геннадия Кернеса. Позже амбициозный чиновник предаст своего покровителя ради того, чтобы попасть в окружение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и пробиться в большую политику.

Бизнес на госсобственности

Уже тогда в Харькове, пользуясь своим служебным положением, Геращенко начал крутить первые схемы с городской собственностью. Харьковчане хорошо помнят, как он сумел сдать в металлолом городское колесо обозрения и заработать на этом деньги.

Дальше — больше. Поняв, что с него взятки гладки, Геращенко начал собственный «земельный бизнес». Сначала он за вознаграждение помогал получить земельные участки разным бизнесменам, а позже стал выбивать их уже для себя, якобы под строительство предприятий.

Во время работы в Краснограде с 2005 по 2010 год у него появился компаньон — Владимир Гречуха, менеджер по развитию украинской сети супермаркетов АТБ, искавший помещения и площадки под открытие новых магазинов.

Вместе они катались по Украине и по наводке Гречухи находили нужные для АТБ земельные участки и объекты недвижимости, выкупали их на своих родственников и перепродавали либо сдавали в аренду АТБ. Понять объёмы зарабатываемого поможет такой пример: один из объектов в городе Каневе они купили за 110 тысяч долларов, а продали уже за 1,1 миллиона. К 2013 году «партнёры» таким образом оприходовали около 25 объектов недвижимости.

В списке приобретений самого Геращенко оказался как минимум 21 объект недвижимости по всей Украине. Их ушлый «коммерсант» оформлял на фирмы, связанные с родственниками и партнёрами. Эти помещения он сдавал в аренду.

Деятельностью бизнесмена интересовались практически все правоохранительные структуры Украины: МВД, УБОП, СБУ. Однако дела неизменно заканчивались ничем. К этому моменту амбиции Геращенко выросли до желания прорваться в Киев на высокую должность.

И в этом ему помог Арсен Аваков. Ради заветной должности депутат пошёл на подлость. По словам Виктории Грецкой-Миргородской, её бывшему мужу было очень важно попасть в окружение Авакова, он придумал схему, которая заключалась в том, чтобы сфабриковать дело против Геннадия Кернеса и дать показания против него в обмен на лояльность Авакова и место в списке «Народного фронта» на парламентских выборах.

Благодарность не заставила себя ждать: в марте 2014 года он стал советником министра МВД, а в ноябре того же года — депутатом Верховной рады в составе фракции «Народного фронта», заняв кресло секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Киевский миротворец

В декабре 2014 года по его инициативе появился сайт «Миротворец» с базой «сепаратистов», где «медленно, но верно аккумулируется информация Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», основанного группой волонтёров под руководством Георгия Туки.

В январе 2015 года Геращенко хвастался, что на сайте были собраны данные более чем о 90 тысячах «террористов и их сообщников». Однако помимо «сепаратистов» там публиковалась информация о личных врагах Геращенко, его партнёров и, так сказать, по просьбе друзей.

Об эффективности работы свидетельствует тот факт, что в базе «Миротворца» практически сразу оказались украинский писатель Олесь Бузина и экс-нардеп ВР Олег Калашников. После публикации их персональных данных оба вскоре были убиты.

После начала операции России в Сирии украинский политик призвал публиковать на сайте информацию о российских военных. По его мнению, их фотографии и личные данные могли бы использовать террористы в России, чтобы отомстить за бомбардировки объектов ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России). Их Геращенко открыто призывал «отомстить по канонам шариата».

Это дало повод Следственному комитету России возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет). Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Как ни странно, Геращенко это только раззадорило. Тогда он сказал, что теперь он «личный враг Путина». Тем не менее в 2019 году сайт был закрыт.

Новости и добробаты

При Авакове Геращенко выполнял две основные функции: был, по сути, пресс-службой МВД и занимался формированием добровольческих батальонов «Азов», «Днепр-1», «Шахтёрск» и других.

В эти батальоны набирались не только идейные националисты и нацисты, но и уголовники. Например, «Шахтёрск», который позже стал батальоном «Торнадо», прославился необычайной жестокостью и регулярными бандитскими разборками. Позже выяснилось, что по договорённости с руководством МВД туда были приняты люди из ОПГ Тореза и других городов Донбасса.

Батальон «Днепр-1» создавался на основе ЧОПов «Приватбанка», которые первым делом отправились в Донбасс забирать деньги из отделений банка, тогда ещё принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Они стали известны тем, что в ходе рейда устроили стрельбу по толпе безоружных мирных жителей в Красноармейске. Также в «Днепр» приняли членов днепропетровского национал-радикального движения «Сечь», которые со временем стали заниматься рейдерством и контрабандой, а в марте 2015-го на блокпосте у Волновахи убили офицера СБУ. При этом всех убийц со временем отпустили, а дело замяли.

В Раду последнего созыва Геращенко попасть не смог: даже на Украине его считали слишком одиозным и непредсказуемым самодуром, поэтому на помощь вновь пришёл Аваков, в 2019 году пристроивший его своим заместителем. После отставки последнего в 2021 году Геращенко пристроился советником нового министра МВД, Дениса Монастырского, и занялся курированием созданного осенью 2021 года Офиса защиты бизнеса и решением кадровых вопросов в МВД.

Как описывают происходящее при Геращенко украинские полицейские, «пользуясь положением, именно Антон развернул целый «бэк-офис МВД» и под видом сбора дани для министра ведёт свою подпольную деятельность. Геращенко активно занялся кадрами, принцип прост: несёшь дань — работаешь, нет — увольняют».

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Евгений Кузнецов