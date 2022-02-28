 

СМИ: Переговоры РФ и Украины еще не закончились

28.02.2022, 17:05, Новости дня
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Переговоры РФ и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все еще идут, сообщил источник дипломатических кругах.

«Нет, все еще идут, не заканчивались», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Об окончании переговоров журналистам еще не сообщали.

При этом об окончании переговоров РФ и Украины уже сообщил Telegram-канал Верховной рады.

Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями РФ и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Переговоры начались недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в белорусской Гомельской области.



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