Эксперты: Оказание военной помощи ДНР и ЛНР соответствует правовым нормам

Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем правовым нормам ООН, киевские власти занимаются геноцидом народа Донбасса и превратили государство в неонацистскую диктатуру, заявили эксперты ассоциации юристов РФ и российского исторического общества.

«Начиная с 2014 года, международные нормы и соглашения продолжают нарушаться на территории Донбасса, где целых восемь лет на глазах всего мира происходил не поддающийся объяснению геноцид мирного населения. За весь период украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках погибло более 5 тыс. человек, из которых порядка 100 – дети! Более 1 600 человек стали инвалидами. Свыше 8 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Народ Донбасса преследовался по этнической принадлежности, языковому принципу и политическим убеждениям», – говорится в заявлении сопредседателей ассоциации юристов России.

«В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории Украины. Необходимо отметить, что действия Российской Федерации, безусловно, предпринимаются в целях оказания военно-технической помощи признанным Россией и другими странами суверенным государствам – ЛНР и ДНР в связи с наличием фактов проявления по отношению к ним агрессии. Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем необходимым правовым нормам, которые приняты на уровне ООН, поскольку между республиками и Российской Федерацией подписаны соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержащие в себе положения о взаимных обязательствах по оказанию помощи в целях содействия устранению возникающих угроз и взаимного обеспечения обороны и безопасности, – отметили юристы.

Действия, которые применяются киевскими властями по отношению к признанным Российской Федерации республикам, трактуются как проявление агрессии исключительно в соответствии с теми критериями, которые определены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года. Таким образом, законность принятых Президентом Российской Федерации решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами Российской Федерации, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи РФ иностранным государствам относится к компетенции президента Российской Федерации, считают в ассоциации.

«Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, установлено, что под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, в том числе и предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение. Таким образом, мировое сообщество и государства – члены ООН обязаны принять во внимание, что в соответствии с нормами вышеуказанной Конвенции действия официального Киева по перекрытию доступа жителей Донбасса к электроэнергии, газу и питьевой воде бесспорно попадают под понятие геноцида даже в условиях отрицания киевскими властями своей причастности к деятельности националистских преступных формирований на территории республик.

«Политизированное мнение ряда субъектов международного права часто пытается апеллировать к тому, что руководство Украины действует в соответствии с законами своего государства. В этой связи нельзя проигнорировать и итоги Нюрнбергского трибунала. Сегодня уроки этого главного судебного процесса XX века имеют особую значимость.

Хотим напомнить, что в соответствии с принципами международного права, признанными статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшими выражение в решении этого Трибунала, гласят: «То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву».

Вместе с тем, эксперты российского исторического общества отметили, что решение о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, принятое президентом РФ Владимиром Путиным, – это ответственный и, к сожалению, безальтернативный шаг.

«Сегодня, как это не раз случалось в отечественной истории, судьба нашей страны решается на берегах Днепра. С 1991 года РФ неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому совету не прислушались. Из бывшей советской республики, в свое время наскоро скроенной большевиками, стали делать плацдарм для наступления на Россию», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как считают в историческом обществе, в происходящем на Украине во многом виноваты сами киевские власти, превратившие доставшееся им государство в агрессивную неонацистскую диктатуру.

«Все мы помним те страшные дни зимы 2014 года, когда война впервые пришла в Киев, Харьков, Одессу и на Донбасс. Неонацистские каратели развернули геноцид русских людей на востоке Украины. Обезумев от безнаказанности, боевики убивали и калечили несогласных, сжигали их заживо, расстреливали из орудий и минометов, – говорится в заявлении.

«Допускаем, что кто-то в Киеве обманывал себя, убеждая в том, что ведет борьбу за «европейский выбор» Украины. События последних дней внесли предельную ясность в этот вопрос. Запад попросту использовал своих недалеких подручных. Все обещания им оказались лишь предлогом, чтобы втянуть Киев в прямой конфликт с Россией, заставить жертвовать жизнями простых украинцев в интересах Вашингтона и Брюсселя. История знает немало таких примеров. Не сомневаемся, что польское руководство, принимая участие в разделе Чехословакии, тоже всерьез полагало себя равноправным «партнером» Гитлера.

В своем выступлении президент РФ упомянул об «историческом будущем», за которое сегодня идет борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент – свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своем будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле», – напомнили в историческом обществе.