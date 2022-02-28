Всех россиян старше 18 лет обяжут брать займы для положительной кредитной истории

Глава Сбербанка Герман Греф обратился к депутатам Госдумы с инициативой принять закон, согласно которому каждый совершеннолетний гражданин РФ обязан взять и выплатить кредит в размере не меньше 20 МРОТ.

По словам финансиста, мера поможет обеспечить кредитной историей каждого россиянина и позволит ему в будущем облегчить доступ к кредитным средствам.

“Сегодня при обращении граждан за кредитом банки вынуждены проверять и сравнивать данные из разных источников – судебных, арбитражных, гражданских, наличие исков, непогашенных прошлых кредитов и банкротств. Эти проверки значительно замедляют выдачу денег и получение банками прибыли, создают ненужную нагрузку на аналитические отделы. С апреля 2022 этот процесс значительно ускорится благодаря единой базе на всех россиян” – прокомментировал инициативу Греф.

Реестр кредитных историй будет иметь систему рейтинга для граждан. Источник отмечает, что в приоритете будут те граждане, которые брали кредиты в микрозаймах и чем больший процент был при выдаче, тем выше строчки в рейтинге будут предоставляться.

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