 

Всех россиян старше 18 лет обяжут брать займы для положительной кредитной истории

28.02.2022, 16:51, Разное
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Глава Сбербанка Герман Греф обратился к депутатам Госдумы с инициативой принять закон, согласно которому каждый совершеннолетний гражданин РФ обязан взять и выплатить кредит в размере не меньше 20 МРОТ. 

По словам финансиста, мера поможет обеспечить кредитной историей каждого россиянина и позволит ему в будущем облегчить доступ к кредитным средствам. 

“Сегодня при обращении граждан за кредитом банки вынуждены проверять и сравнивать данные из разных источников – судебных, арбитражных, гражданских, наличие исков, непогашенных прошлых кредитов и банкротств. Эти проверки значительно замедляют выдачу денег и получение банками прибыли, создают ненужную нагрузку на аналитические отделы. С апреля 2022 этот процесс значительно ускорится благодаря единой базе на всех россиян” – прокомментировал инициативу Греф.

Реестр кредитных историй будет иметь систему рейтинга для граждан. Источник отмечает, что в приоритете будут те граждане, которые брали кредиты в микрозаймах и чем больший процент был при выдаче, тем выше строчки в рейтинге будут предоставляться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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