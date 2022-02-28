 

Что будет с ипотеками в России

28.02.2022, 16:49, Разное
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Кризис на Украине неизменно скажется на экономике многих стран, и конечно, в первую очередь России. К этому были готовы, говорят власти страны. Финансисты и менеджеры делают прогнозы.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сделала прогноз на дальнейшее развитие событий. Она рассказала о новой процентной ставки Центробанка и о том, как она будет влиять на рынок ипотечного кредитования в России. По мнению эксперта, фактически ипотека перестанет быть тем самым способом покупки жилья, каким его привыкли видеть раньше. Впрочем, об это говорят многие эксперты. И хотя экономисты уверяют, что Россия была готова к санкциям, в жизни россиян все же изменится очень многое.

“Ключевая ставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нет в стране. Ни один нормальный человек, дружащий с головой, не будет подписываться на 15—20 лет на ставку под 20%”, — заявила Радченко.

При этом она не исключила, что ситуация на рынке ипотечного кредитования в России может когда-то измениться. Конечно, никто не отменял рефинансирование, но надеяться на него пока не стоит.

Эксперт уверена, что поначалу на рынке недвижимости будет подъем, и люди начнут массово скупать квартиры. Это касается тех, кому надо срочно вложить куда-то свои деньги. Однако потом ситуация ухудшится.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого в адрес России последовали санкции.



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