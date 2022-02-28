Снуп Догг рассказал, как его однажды спасла Елизавета II

Американский рэпер Снуп Догг, прошлой осенью отметивший 50-летний юбилей, дал интервью DJ Whoo Kid. Неожиданно артист вспомнил давнюю историю, когда его обвинили в убийстве Филлипа Уолдермариума, в которого стрелял телохранитель Снупа в Лос-Анджелесе в 1993-м. Расследование дела еще шло, когда в 1994 году Снуп Догг отправился на гастроли в Великобританию. Местная пресса развернула целую кампанию против артиста в связи с громкими обвинениями. Один из заголовков тех времен Снуп Догг запомнил на всю жизнь:

Вышвырните этого злого ублюдка (Снуп Догга) отсюда, – “кричали” первые полосы британских СМИ, призывая депортировать артиста из Великобритании.

Несмотря на призывы местной прессы отменить концерты и выдворить артиста из страны, Снуп Догг все-таки выступил и страну покинул тогда, когда посчитал нужным. По его словам, это произошло благодаря Ее Величеству Елизавете II, первому монарху Британии, который правит уже больше 70 лет.

Знаете, кто за меня вступился? Королева. Королева сказала: “Этот мужчина не сделал ничего преступного в нашей стране. Он может к нам приехать”, — рассказал рэпер.

К слову, дело по обвинению Снуп Догга в непреднамеренном убийстве было закрыто в 1996 году, действия его охранника были признаны самообороной.

Напомним, что 50-летний Келвин Кордозар Бродус-младший, известный всему миру как Снуп Догг, продолжает активно выступать и радовать свою публику новыми проектами. Так, он стал одним из приглашенных звезд на яркое шоу в финале Суперкубка, а также недавно записал дуэт с моделью Хайди Клум. Для 48-летней красавицы певческий опыт стал первым. Премьера танцевальной композиции под названием Chai Tea With Heidi состоялась 14 января. Над созданием трека работала новая продюсерская группа Weddingcake. Известно, что песня станет заглавной темой нового, 17-го сезона телешоу “Топ-модель по-немецки”, ведущей которого является Клум.

Хайди Клум и Снуп Догг