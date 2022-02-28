Путин назвал Запад «империей лжи»

Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая «империя лжи» – западное сообщество.

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.