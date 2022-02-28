 

Словакия объявила о запрете полетов для российских самолетов в ее пространстве

28.02.2022, 15:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Словацкие власти решили запретить полеты над страной для российских самолетов, об этом сообщил глава словацкого минтранса Андрей Долежал.

«В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ», – цитирует Долежала РИА «Новости».

Напомним, воздушное пространство для РФ закрыли Британия, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. РФ в ответ ввела ограничения для Британии, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Словении, Латвии, Литвы и Эстонии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски

21.10 / Эксперты рассказали, как люди в будущем смогут хранить энергию

26.09 / Российское общество «Знание» дало старт всероссийской интеллектуальной викторине «Лига Знаний»

19.10 / В Германии будет «чистый 5G» на всей территории до 2026 года

07.11 / Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

03.09 / Рубль снизился к доллару

28.06 / Кулеба поручил посольствам проверить информацию о пожаре на судне с одесскими моряками и гибели члена экипажа

21.08 / Юная лыжница скончалась после травмы головы на тренировке в Нижегородской области

09.12 / В США усомнились в введении санкций против энергокомпаний России

11.03 / Платёжный сервис PayPal покупает криптовалютный стартап

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика