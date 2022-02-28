Словакия объявила о запрете полетов для российских самолетов в ее пространстве

Словацкие власти решили запретить полеты над страной для российских самолетов, об этом сообщил глава словацкого минтранса Андрей Долежал.

«В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ», – цитирует Долежала РИА «Новости».

Напомним, воздушное пространство для РФ закрыли Британия, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. РФ в ответ ввела ограничения для Британии, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Словении, Латвии, Литвы и Эстонии.