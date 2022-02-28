 

“Убегали под обстрелами”: Мать с детьми на руках пряталась от бомбежек Киева

28.02.2022, 15:15, Разное
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Мать двоих детей Юлия рассказала журналистам, как ей приходилось прятаться от обстрелов со стороны Украины в Донбассе. Женщина была вынуждена уехать с родной земли и нашла спасение в России. Теперь она мечтает, чтобы все прекратилась.

Юлия призналась, что решить все бросить и уехать в эвакуацию было трудно. Но надо было спасать детей, а в подвалах бесконечно прятаться было нереально. Что это за детство?

“Практически ничего не брали. Убегали под обстрелами. Ночью с двумя детьми”, – с ужасом вспоминает Юлия.

Она добавила, что буквально на днях в Киевском районе были новые обстрелы. Дом семьи и квартира уже уничтожены. Пока Юлия с детьми осталась в Нижнем Новгороде.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Он признал независимость ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.

Запад осудил решение Москвы и призвал его нелегитимным. После этого против России ввели жесткие санкции. Доллар и Евро перевалили за сто рублей. Эксперты ожидают инфляции.



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