 

Подтверждено: вакцины от COVID-19 перестают защищать через полгода

28.02.2022, 15:05, Разное
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COVID-19 все переносят по-разному: кто-то болеет легко или вовсе бессимптомно, а другие неделями лежат в реанимации на аппаратах кислородной поддержки — ИВЛ и ЭКМО. Причем есть группы людей, которые с большей вероятностью перенесут коронавирус в тяжелой форме. Это пациенты из групп риска: 

  • люди старше от 65-70 лет;

  • пациенты, проходящие курс иммуносупрессивной терапии, химиотерапии или лучевой терапии;

  • перенесшие пересадку костного мозга за последние 24 месяца;

  • люди с ожирением, курильщики;

  • пациенты с хроническими заболеваниями и др. 

Большая часть госпитализаций приходится именно на эти категории граждан. Поэтому врачи рекомендуют людям из групп риска не только прививаться, но и вовремя делать ревакцинацию. 

Новое исследование исследователей из США, опубликованное в The Lancet Respiratory Medicine, подтверждает такой подход. Оно доказывает общую эффективность вакцин в предотвращении тяжелого течения COVID-19 и при этом показывает существенное снижение защиты, спустя шесть месяцев после вакцинации. 

Исследователи изучили данные 50 000 госпитализаций с апреля по ноябрь 2021 года и обнаружили, что прививки на 94% эффективны в предотвращении госпитализации через 50–100 дней после укола. Правда через 200-250 дней эффективность снижается до 80,4%. В целом работа подтверждает резкое снижение защиты уже через полгода после вакцинации, а значит, необходимость в дополнительных мерах, то есть в бустерной вакцинации. 

Также ученым удалось выявить факторы, связанные со снижением эффективности вакцин — это пожилой возраст (80+), сопутствующие заболевания, такие как рак, наличие трансплантатов, хроническая болезнь почек, гипертония или сердечная недостаточность, тип инфекции и время, прошедшее с момента вакцинации.

Все о вакцинах от коронавируса и самых последних тенденций в лечении читайте в МедНовостях на МедПортале. 

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Исследование подтвердило, что вакцины Moderna, Pfizer-BioNTech и Janssen примерно одинаково хорошо обеспечивают первоначальную защиту, но при этом эффективность Pfizer-BioNTech и Janssen со временем снижается быстрее, чем защита Moderna.

Ученые уточняют, что эти данные помогают понять различия эффективности в зависимости от типа вакцины, что может помочь определить цели программ бустерной вакцинации.

«Помимо содействия общему внедрению вакцины, клиницисты и политики должны рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать повторные прививки приоритетными для тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого течения Covid-19», — подчеркнул один из авторов исследования Ари Робишек.

Ранее в США была одобрена бустерная вакцина от коронавируса для подростков. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ревакцинировать детей от 12 до 17 лет через пять месяцев после первичной вакцинации.



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