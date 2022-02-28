Принцесса Евгения рассказала о своей новой инициативе и поделилась редким фото

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28.02.2022, 15:00, Разное
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Принцесса Евгения поделилась с подписчиками особой новостью – она запускает свой первый подкаст, который будет выходить в рамках ее благотворительной организации The Anti-Slavery Collective по борьбе с современным рабством. Об этом стало известно из нового ежемесячного выпуска информационной рассылки TASC. Также в нем было опубликовано первое фото с записи подкаста. На снимке 31-летняя принцесса общается в звукозаписывающей студии с соучредителем организации Джулией де Буанвиль и гостем пилотного выпуска, чье лицо скрыто. поделилась первым закулисным фото из своего будущего подкаста.

О запуске подкаста было объявлено в январе этого года. В совместном заявлении Евгения и Джулия сказали:

Мы были так рады начать запись нашего долгожданного подкаста, который должен быть выпущен в 2022 году, так что следите за обновлениями! 

Дата выхода первого выпуска пока неизвестна, но, скорее всего, в нем примут участие гости и представители благотворительных организаций, которые могут поделиться информацией в рамках проблемы современного рабства. Евгения и Джулия создали The Anti-Slavery Collective (Организация по борьбе с рабством) в 2017 году после того, как узнали о рабстве во время поездки в Калькутту, Индия.



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