Беременная Наталья Фриске о сестре: “У Жанны не было ЭКО”

Наталья Фриске, которая вот-вот впервые станет мамой, раскрыла некоторые подробности своей беременности. Сестра Жанны Фриске рассказала, что забеременела благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения – ЭКО. Сейчас она уже абсолютно уверена, что родит здорового малыша, поскольку доверяет своему врачу и берегла себя до определенного срока. Наталья призналась, что в начале беременности ее госпитализировали, чтобы избежать каких-либо рисков.

Я полежала в начале. Это настолько долгожданная была беременность. Я себя берегла первые 12 недель до первого скрининга, — рассказала 35-летняя Фриске в программе “Звезды сошлись”.

В студии программы, гостьей которой стала Наталья, подняли тему риска заболевания онкологией в связи с ЭКО. Однако Наталья убеждена, что искусственное оплодотворение не может быть единственной причиной возникновение рака, и честно говорит, что “ничего не боится”. Она также еще раз развеяла слухи о том, что у ее сестры Жанны онкологическое заболевание появилось вследствие экстракорпорального оплодотворения. По ее словам, Жанна не делала ЭКО.

Я слишком хочу детей, чтобы этого бояться. Я уверена, что у меня все хорошо. У нее (Жанны) не было ЭКО. Почему-то все подхватили эту историю, она абсолютно естественным путем забеременела. Что-то спровоцировало, может быть, роды, может, кормление грудью. Непонятно. Но где-то у нее внутри сидела эта зараза, к сожалению… – рассказала Наталья.

Наталья Фриске

Также беременная артистка призналась, что это ЭКО для нее не первое. У Натальи, по ее словам, были три замершие беременности во время первого брака с Сергеем Вшивковым.

Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я “заработала” непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски, – поделилась Наталья с телезрителями.

Кроме того Фриске призналась, что знает пол будущего ребенка; У нее будет девочка. Отчество у дочери будет от ее биологического отца Александра Титова, с которым Наталья рассталась, будучи на третьем месяце беременности. Наталья не жалеет о том, что будет воспитывать ребенка одна, она уверена, что родные – отец Владимир и мать Ольга – ее поддержат.

Наталья и ее отец Владимир Фриске