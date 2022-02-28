 

Мнение: О новых территориальных претензиях Японии на Курилы

28.02.2022, 14:45, Разное
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О новых территориальных претензиях Японии на Курилы.

Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.
Хидэки Уяма сказал: Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину.

В отношении территориальных претензий Японии (фактически, неполностью субъектной страны, оккупируемой США с 1945 года) считаю правильным:

1. Отменить декларацию 1956 года касающуюся обсуждения вопроса Южных Курил.
2. Официально объявить, что Россия более никогда не будет вести с Японией переговоры в отношении Курил. Курилы, которые по итогам 2-й мировой войны присоединил к СССР Сталин, являются территорией России. Точка. Говорить тут не о чем.
3. Ясно артикулировать, что попытки Японии вернуть острова силовым путем будут расцениваться как угроза территориальной целостности РФ и могут привести к использованию против японского агрессора в том числе и ядерного оружия.

Кто-то сказал бы еще несколько дней назад, что за бряцанье ядерным оружием. Но после вчерашнего, этот аргумент уже вошел в официальную повестку дня. Вероятность "ремейка" Карабского кризиса продолжает повышаться. В любом случае, в текущих реалиях и наступающей кристальной ясности, американских сателлитов посылать станет куда как проще. Никто и не говорил, что путь в пост-вашингтонский мир будет легким. Главное, что по нему все же решились идти всерьез. Осталось узнать, выдержит ли удары экономика. Власти уверяют, что готовились к этому, но все же подождем, что там к середине весны будет. У нас и у них.

Еще по Украине (помимо боевых действий) из важного.

1. Обмен экономическими ударами продолжится сегодня. Последствия будут тяжелыми и для РФ и для ЕС. СЩА также признают, что грядет серьезный ущерб для США.
2. В РФ продожился процесс цифровой суверенизации – начали блокировать вражеские сайты + замедлили Твиттер и Фейсбук. Плюс вспомнили про 275-ю статью.
3. Небо между ЕС и РФ практически полностью закрыто. Воздушный Железный Занавес готов. В общем, предсказания из этого блога сбываются практически одно за одним. А ведь когда-то мне писали, ну что за Железный занавес, что за чушь…
4. В СБ ООН РФ осудлить не смогли из-за вето РФ (спасибо товарищу Сталину за наше счастливое вето), теперь США планируют осудить РФ на Генассамблее, но там в любом случае резоляция будет декларативной. Заодно можно будет оценить реальный расклад на сейчас.
5. ЕС уже ведет поставки оружия и наемников на Украину. Фактически, ЕС сейчас находитс в состоянии прокси-войны с РФ на территории Украины.

Трансляция по Украине продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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