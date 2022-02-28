Тренчи и рубашки: чем дополнить джинсы, чтобы выглядеть дороже

Джинсы – самая изношенная вещь в большинстве гардеробов. Причина, по которой все так любят джинсы, заключается в том, что они универсальны. Классические модели можно носить круглый год. Есть простые способы легко превратить их из зимних в весенние, для этого нужно правильно сочетать их с другими предметами одежды и обуви. Это могут быть негабаритные блейзеры, твидовые пиджаки, рубашки, тренчкоты, белые топы, яркий трикотаж, мокасины и др. Сочетая их с прямыми, расклешенными, широкими джинсами, а также моделями скинни, можно мгновенно создавать новые недорогие наряды.

Рубашка на пуговицах

Рубашка на пуговицах, особенно белоснежная или голубая, в сочетании с джинсами – это безупречный, проверенный временем образ. Чтобы создать модный лук в стиле 90-х, можно попробовать надеть негабаритную модель.

Блейзер

Блейзер хорошо сочетается с целым рядом вещей. Но шикарнее всего он выглядит с предметами одежды из джинсовой ткани.

Яркие трикотажные вещи

Весна – это сезон классики, но не только. Это самое подходящее время, чтобы добавить свежих красок в образы. Самый простой способ это сделать – добавить яркий трикотажный верх к джинсам.

Тренчкот

Классический бежевый тренчкот с джинсами – это простой, но в то же время роскошный и стильный лук. Ни одна модница не откажется от такого проверенного временем образа.

Белый топ

Невозможно ошибиться, выбрав к джинсам красивый белый топ. Всего лишь потребуется добавить несколько забавных аксессуаров, и образ готов.

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Твидовый пиджак

Твидовые пиджаки подойдут для любительниц французского стиля. Они, безусловно, станут украшением абсолютно любых джинсов.

Мокасины

Мокасины – идеальная обувь для переходного времени года. Они отлично подходят к джинсовой ткани.

Кремовое пальто

Кремовое пальто, несомненно, выглядит дорого и благородно. Оно действительно способно поднять на новый уровень самые обычные джинсы.

Полосатый трикотаж (главное фото)

Полосатые джемперы сочетаются с большинством вещей, так как они универсальны. Но вместе с джинсами они смотрятся особенно гармонично.