Депутат Госдумы заявил, что Путин опередил вторжение Украины в Донбасс на сутки

Президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.

«По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса», – цитирует Шеремета РИА «Новости».

Он пояснил, что также нет гарантий того, что Украина не начала разработку ядерного оружия, поскольку вся необходимая инфраструктура у страны есть, она сохранилась со времен Советского Союза.

«Ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе», – подчеркнул парламентарий.

Президент России, по словам депутата, сделал верные шаги, начав операцию. Ее целью является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве.

«Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы», – подвел итог Шеремет.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.