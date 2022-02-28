Глава МИД Белоруссии обратился к участникам переговоров РФ и Украины

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28.02.2022, 14:00, Новости дня
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены.

Как передает корреспондент РИА «Новости», Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.

«Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат», – сказал он, открывая начало переговоров. Трансляция велась на канале «Россия 1».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов. «Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это», – сказал Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи.

Он добавил, что «любые просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены». «Ждем результатов», – добавил Макей.

Ранее в понедельник начались переговоры РФ и Украины.

Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.



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