 

Мнение: Россия может уничтожить США?

28.02.2022, 13:55, Разное
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Россия напомнила миру о своих ядерных силах. А по  телевизору рассказали, что  Россия может уничтожить США и все страны НАТО в придачу.  Вот видео прислали.

Правда, по ТВ не стали рассказывать, успеют США и НАТО ответить, или не успеют. Вот если США жахнут по России, тогда да, Россия успеет ответить. В США об этом знают. И даже кино сняли об ответке России:

Вот мне и интересно, США и НАТО успеют ответить, если Россия выпустит все 500 ядерных ракет, про которые рассказали по ТВ?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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