Почему Украина отправилась на переговоры с Россией через Польшу

Эксперт высказался о том, что представители Киева могли

получить в Варшаве указания от западных кураторов, в частности, из

Великобритании и Соединенных Штатов. Он констатировал, что украинская сторона объяснила слишком долгую поездку “проблемами логистики”.

Так, якобы из опасений за

собственную безопасность киевские переговорщики отправились в Гомель через территорию

Польши. Родион Мирошник не исключил, что это намеренная ложь, передает ОСН. Представитель Луганской народной республики полагает, что Украине дали указания, и речь вряд ли идет о

стремлении к прекращению конфликта.

Эксперт считает, что наиболее трудным в начале переговоров станет поиск “зоны сделки”. Родион Мирошник заявил, что если Киев опять потребует безоговорочного вывода вооруженных сил, то диалог

обречен.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с

украинцами. 28 украинская делегация тоже приехала в Белоруссию для диалога.