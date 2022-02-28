 

Почему Украина отправилась на переговоры с Россией через Польшу

28.02.2022, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт высказался о том, что представители Киева могли
получить в Варшаве указания от западных кураторов, в частности, из
Великобритании и Соединенных Штатов. Он констатировал, что украинская сторона объяснила слишком долгую поездку “проблемами логистики”.

Так, якобы из опасений за
собственную безопасность киевские переговорщики отправились в Гомель через территорию
Польши. Родион Мирошник не исключил, что это намеренная ложь, передает ОСН. Представитель Луганской народной республики полагает, что Украине дали указания, и речь вряд ли идет о
стремлении к прекращению конфликта.

Эксперт считает, что наиболее трудным в начале переговоров станет поиск “зоны сделки”. Родион Мирошник заявил, что если Киев опять потребует безоговорочного вывода вооруженных сил, то диалог
обречен.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с
украинцами. 28 украинская делегация тоже приехала в Белоруссию для диалога.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Умер бывший президент Швейцарии

06.01 / Мнение: О начале и конце казах-майдана

28.06 / СССР и США: предсказания Йохана Галунга

06.09 / Мнение: Жесткие переговоры

07.10 / Нормальный, или Великая починка

12.02 / Эксперт назвал самые надежные средства защиты для экрана смартфона

22.08 / Никита Пресняков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

18.10 / Мнение: Зеленский больше не интересен

25.09 / Жители Лондона штурмом взяли закрытую на карантин мечеть и провели в ней пятничную молитву

06.08 / Совсем архиереи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика