Почему Украина отправилась на переговоры с Россией через Польшу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Эксперт высказался о том, что представители Киева могли
получить в Варшаве указания от западных кураторов, в частности, из
Великобритании и Соединенных Штатов. Он констатировал, что украинская сторона объяснила слишком долгую поездку “проблемами логистики”.
Так, якобы из опасений за
собственную безопасность киевские переговорщики отправились в Гомель через территорию
Польши. Родион Мирошник не исключил, что это намеренная ложь, передает ОСН. Представитель Луганской народной республики полагает, что Украине дали указания, и речь вряд ли идет о
стремлении к прекращению конфликта.
Эксперт считает, что наиболее трудным в начале переговоров станет поиск “зоны сделки”. Родион Мирошник заявил, что если Киев опять потребует безоговорочного вывода вооруженных сил, то диалог
обречен.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с
украинцами. 28 украинская делегация тоже приехала в Белоруссию для диалога.
Смотреть комментарии → Комментариев нет