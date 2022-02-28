Мнение: О переговорах с Украиной – ультиматум Зеленского

Всю безысходность переговорной позиции России раскрывает вот это заглавное фото, где официальная делегация из Москвы почти сутки покорно ожидает прибытия украинских переговорщиков, позабыв про все ранее установленные «жёсткие сроки». Притом что совсем не силы ВСУ стоят под российской столицей, а напротив ВС РФ атакуют Киев, Харьков, Мариуполь и Херсон (про Одессу уже вроде забыли). Ага, точь-в-точь поведение «державы-победительницы»…

Из ближайших аналогий — германского фельдмаршала Вильгельма Кейтеля союзники несколько часов «промариновали» в тесном предбаннике поблизости от главного зала дворца в Карлхорсте, прежде чем позволили ему подойти к приставному столику, чтобы подписать Акт о безоговорочной капитуляции.

Да, тут каждая «мелочь» имеет огромное символическое значение. Что прекрасно знают украинцы. Не случайно же они сначала «сами выбрали» белорусский областной центр Гомель, лишь бы не снова Минск. А затем жёстко настояли, чтобы встреча делегаций и переговоры начались в пограничном пункте пропуска Александровка-Вильча, что на реке Припять. То есть, на самой белорусско-украинской границе.

И снова аналогия — Брест-Литовск, дощатый барак неподалёку от вокзала, где чуть более века назад, 3 марта 1918 года, был подписан продиктованный противной стороной «похабный» мирный договор…

Едва ли «историк» Владимир Мединский, бывший депутат Госдумы и нынешний помощник Владимира Путина, не может не понимать всех этих ассоциаций. Но выхода у него, похоже, нет. Хотя бы какой-то мирный договор, заключённый быстро, позволит России надеяться — нет, не на снятие, но пусть бы даже и на «неужесточение» западных санкций, моментально накрывших, как залп из «Града», 80% российской банковской системы, половину золотовалютных резервов ЦБ РФ и практически весь неуглеводородный #экспорт. А ведь Запад, по некоторым оценкам, задействовал максимум треть от возможного. М-да, сегодняшние финансовые инструменты — оружие массового поражения, пострашнее нейтронной бомбы…

И пусть дурачки-пропагандисты витийствуют, что «это выстрел себе в ногу»… Пусть пророчествуют, что «#Россия от этого станет только сильнее»… Пусть гонят пургу про «деофшоризацию», «деолигархизацию» и «кирдык доллару»… На самом деле, #США, Евросоюз, Великобритания хотя и не без потерь, но зато без проблем переживут как собственные санкции, так и ответные российские «контрсанкции»: вот те точно окажутся выстрелом в ногу. Переживут, как пережили они газ по 2000 долл. за тысячу кубов или #нефть по 140 долл. за баррель. Но если российская экономика опустится до стадии «Нефть в обмен на продовольствие», 146-миллионная страна посыплется, словно карточный домик.

Совсем не хотелось бы убеждаться в истинности этого прогноза на практике…

Вот и российской делегации совсем не хочется. А потому «уважаемые люди» во главе с Владимиром Мединским — посол в Беларуси Борис Грызлов, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отложив все дела в сторону, который час сидят и с видимым напряжением ждут вестей из Киева…

Что им привезёт украинская делегация? Секрет Полишинеля: скорее всего, восемь «простых» пунктов:

1. Немедленное и безусловное прекращение огня со стороны ВС РФ по всей стране;

2. Незамедлительный вывод регулярных российских войск с Украины через согласованные с Киевом гуманитарные коридоры — с личным оружием и знамёнами, но без тяжёлых вооружений и боевой техники;

3. Обмен пленными по принципу «всех на всех», возвращение Украине всех её граждан, незаконно удерживаемых Россией;

4. Незамедлительный вывод всех пророссийских вооружённых формирований с территории ОРДЛО, эвакуация в Россию гражданских обладателей российских паспортов (по их желанию);

5. Полный и безусловный отказ от признания «независимости» ЛНР и ДНР, денонсация всех заключённых с ними «договоров» и «соглашений»;

6. Возвращения Украине суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, включая передачу ей контроля над украино-российской границей, имея в виду, что такая передача должна начаться сразу по окончании указанной в п. 5 эвакуации и завершиться не позднее 31 декабря 2022 года;

7. Выплата Россией Украине компенсаций за ущерб, причинённый как в ходе нынешнего вторжения, так и за все восемь лет «оккупации»;

8. Юридически обязывающие гарантии безопасности Украине со стороны России под международным контролем.

И это ещё «хорошие» пункты, умеренные. Прямо-таки minimum minimorum в сложившейся ситуации. Потому, что, например, девятым пунктом могла бы следовать «деоккупация Крыма», десятым — отказ от реализации любых проектов, способных поставить под угрозу транзит газа через Украину и заключение транзитного договора на 20 лет по формуле «качай или плати», а в числе 11-го и 12-го — содействие розыску и привлечению к международному суду всех лиц, причастных к организации «агрессии» против Украины, и отказ от всех прочих претензий к Украине, включая «долг Януковича». Есть надежда, что в целях скорейшего прекращения ненужной войны, от которой страдают и мирные украинские граждане, Киев на данном этапе ограничится вот той «минималистской восьмёркой», а уже затем, в рамках какой-нибудь Международной конференции по всеобъемлющему урегулированию ситуации вокруг Украины выкатит всё остальное.

В общем, если России предъявят только это — «надо брать», как вы считаете?

Или нужно любой ценой продолжать бессмысленную войну, множить жертвы с обеих сторон, получать всё больше санкций, чтобы в итоге прийти к подписанию «Акта о безоговорочной капитуляции» и гуманитарной программе «Нефть в обмен на продовольствие»?

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