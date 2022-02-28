Бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви стала матерью

В минувшие выходные стало известно, что британская предпринимательница Челси Дейви стала мамой. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее друга. Инсайдер раскрыл не только пол, но и имя ребенка, уточнив, что роды состоялись еще в январе в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне:

У Челси родился здоровый мальчик. Она назвала его Лео.

Кто является отцом ребенка, журналистам не известно. В марте 2020 года девушка подтвердила, что находится в отношениях с новым мужчиной, но имя его предпочла скрыть. Последний известный роман у нее был с телевизионным продюсером Джеймсом Маршаллом, хорошим знакомым Меган.

Да, есть один человек, и я им очень увлечена. Он новый, поэтому я не хочу говорить о нем слишком много. Я довольна своей жизнью сейчас, в том числе личной. Да, я счастлива. Я работаю в Африке, занимаюсь своим любимым делом. Все сейчас становится на свои места, – говорила она в интервью Tatler.

У Челси есть страница в Instagram, которую она обновляет крайне редко – всего несколько раз в год. И то там она публикует лишь фото с любимой собакой, друзьями и кадры из путешествий.

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Публикация от chelsydavy (@chelsydavy)

Напомним, Челси Дейви и принц Гарри встречались на протяжении семи лет, с 2003 по 2010 год, то расставаясь, то сходясь вновь. При этом после окончательного разрыва они сумели сохранить дружеские отношения. В 2011 году они даже были вместе на свадьбе принца Уильяма. А в 2018 году она была приглашена на бракосочетание принца Гарри с Меган Маркл. Однако на самой церемонии Челси не сдерживала чувств и в какой-то момент прослезилась. Ее лицо в ту секунду попало в объективы всех теле- и фотокамер. Британский эксперт по языку жестов Джуди Джеймс прокомментировала это так:

Когда Челси приехала на церемонию, все вокруг общались и смеялись. Она же сразу села на скамью, глядя в пустое пространство перед собою и слегка покусывая губы. В конце церемонии она делала точно так же. Но в конце как раз и была самая эмоциональная часть торжества.

В том же 2018 году авторитетное издание Vanity Fair, в свое время опубликовавшее первое интервью Меган Маркл об их с Гарри романе, привело слова близкого друга семьи Челси Дейви: якобы она была очень расстроена, узнав, что не приглашена на вечеринку после торжественной церемонии. По словам источника, Челси и Гарри созвонились накануне свадьбы принца:

Это был их последний разговор. Прощальный звонок, в ходе которого оба признали, что у Гарри началась новая жизнь. Челси была очень эмоциональна, она расплакалась и передумала идти на свадьбу. Но в конце концов, она все же согласилась прийти и обещала Гарри, что не будет пытаться попасть на вечеринку и быть там незваной гостьей.

А в мае прошлого года Челси впервые за долгое время прокомментировала их с Гарри роман. Как оказалось, она решила прекратить отношения из-за пристального внимания местных таблоидов.