Мнение: На тему ведения онлайна

На тему ведения онлайна

1. С 23 числа сплю по 3-5 часов в сутки. Фактически в таком режиме отработал большую часть кампании 2014-го года. Кто мой ЖЖ https://colonelcassad.livejournal.com/ читает, тот помнит объем материалов в блоге и на "Голосе Севастополя". Потом правда поймал проблемы со здоровьем (нервное истощение и все такое), но то потом. С другой стороны, было бы преступлением делать вид, что все как обычно и вести обычную жизнь.

2. Спасает активное потребление кофе, помощь модератора (который просто зашивается – отключение картинок и видео в комментах, это способ хоть чуть-чуть разгрузить его), так что пока физические и нервные силы есть, онлайн будет продолжаться. Но возможно в ближайшие дни все же придется взять более серьезную паузу на восстановление, так что один из дней на неделе трансляция может быть попроще в плане наполнения. Повторюсь, тут нет редакции – это частный канал, который ведут 2 человека.

По Живому Журналу сами все видите – времени на него нет практически. Сам не ожидал, что так получится. Но пока так – как кризис минует (ха-ха), блог будет вестись более активно и тут будет не только Украина. Есть еще желающие поерничать про "что там у хохлов"?

3. Относительно вопросов – куда слать донаты.

Зарабатывать на войне задачи не стоит. Ранее уже оплаченная коммерческая реклама в телеге выйдет во вторник и четверг. Потом думаю будет перерыв с рекламой. В ЖЖ рекламы тоже не будет. Данная работа ведется в интересах информационной поддержки наших вооруженных сил, решающих сложные и исторически важные задачи. Мне будет достаточно того, что военные просто достигнут поставленных целей, а война на Донбассе наконец закончится.

4. Гуманитаркой также заниматься в этот раз вряд ли буду – на это нет времени и сил. Хотя чуток помочь армии ДНР с беспилотниками получилось. Спасибо товарищу Орлову https://t.me/npo_dvina и причастным лицам. Так что мой вклад в поддержку Донбасса и наших военных – будет в основном информационный.

Ну а так, кому интересно, подписывайтесь на онлайн-трансляцию https://t.me/boris_rozhin (канал уже за 275 000 подписчиков перевалил, горшочек. не вари)

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