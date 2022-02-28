 

Мнение: Логический финал

28.02.2022, 12:50, Разное
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Похоже, что война скоро станет меньшей из проблем. Россия за несколько дней оказалась в полной блокаде. Мечта Путина превратить страну в осажденный погреб исполнилась. Ему в бункере скучно, он в него посадил 140 миллионов. С одним отличием — свой бункер он забил разными нужными штуками, а вот вы — выживайте как хотите.

Из совместных проектов уже валом валят иностранные инвесторы. ВР в срочном порядке выходит из Роснефти, норвежская Equinor бежит, прекращены поставки узлов и комплектующих на ряд российских предприятий, прекращается обслуживание авиапарка. На подходе — эмбарго на поставки семенного фонда. И это только начало. Про доллар и говорить нечего — думаю, что 150 рублей за него будет теперь просто в счастье. Минимум половина ЗВР заблокированы Западом.

Ну, и вишенка на торте, конечно — это палец на кнопке. Стоит отметить — палец психопата. Что именно там в голове, не скажет и доктор. На подходе программа «Нефть в обмен на три корочки хлеба». Всё подходит к своему логическому завершению: режим-банкрот официально объявляет о банкротстве самой большой страны в мире.

Неудивительно, что телевышки переходят практически на круглосуточную трансляцию «60 минут» и «Воскресного вечера» – излучение нужно включать на полную.

Источник: Эль Мюрид



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