 

Виктория Романец и Антон Гусев отдыхают на Кубе после слухов о разводе

28.02.2022, 12:41, Разное
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Экс-участники проекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев на фоне слухов о скором разводе отдыхают вместе в Кубе. Не успели звездные супруги приехать в РФ из солнечной Греции, как они снова отправились на отдых.
Виктория Романец и Антон Гусев состоят в браке уже несколько лет. Избранникам очень нравится путешествовать. Влюбленные пока не торопятся обзаводиться совместными детьми. Гусев и Романе открыто выражают чувства по отношению друг к другу. В семье практически нет ссор и скандалов. Звездная чета опровергла слухи о разводе.

Недавно экс-участники «Дома-2» решили сменить локацию. Они переехали с кубинской столицы поближе к океану, чтобы побыть на пляже. Гусев загорает и тренируется. Даже в отпуске он не хочет потерять спортивную форму.

При этом Гусев пожаловался на питание в отеле. Практически во всех блюдах присутствует хлеб, практически невозможно заказать какой-то полезный салат. Викторию Романец на отдыхе все устраивает. Своим подписчикам блогер рассказала, что в общей сложности на эту поездку они потратили 600 тысяч рублей.

Источник: www.starhit.ru



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