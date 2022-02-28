Сосо Павлиашвили рассказал о расставании с Ириной Понаровской

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28.02.2022, 12:41, Разное
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Певец Сосо Павлиашвили в рамках недавнего интервью откровенно пояснил о расставании с коллегой по цеху Ириной Понаровской. Отношения между артистами быстра закончились. Однако у Павлиашвили все равно сохранились теплые чувства к исполнительницы.
Сегодня Павлиашвили и Понаровская дружат. О своем романе оба вспоминают только с улыбкой. Павлиашвили назвал Понаровскую «аристократкой». При встрече артисты всегда здороваются. Много лет певец состоит в отношениях с Ириной Патлах. Она родила ему двоих дочерей. Не так давно избранники обвенчались, но официально в ЗАГСе брак не оформили.

Павлиашвили был женат только один раз. Его женой являлась Нино Учанейшвили. В этом браке появился на сет сын Леван. Когда-то супруга очень ревновала артиста к Ирине Понаровской. Сам же Павлиашвили с теплом вспоминает время творческого дуэта с коллегой по цеху. Он заявил, что то, что они тогда делали в музыке, пока никто не повторил. В молодости артист являлся «страшным бабником», но никогда не обманывал женщин.

Источник: www.starhit.ru



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