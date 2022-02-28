 

Телеканал «Царьград» обнаружил архивный документ о связях декабристов с иностранными спецслужбами

28.02.2022, 12:31, Разное
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Телеканал «Царьград» опубликовало протокол заседания Следственного комитета по делу декабристов.

Согласно документу, в ходе расследования рассматривалась версия участия иностранных спецслужб в закулисной режиссуре неудавшегося мятежа.

Поражение Наполеона в битве при Ватерлоо существенно изменило расстановку сил на мировой арене. Документы того времени свидетельствуют, что лидеры многих государств с опаской наблюдали за растущим авторитетом Российской империи.

Во время заседания секретарь Следственного комитета Александр Боровков обратил внимание на частые контакты некоторых руководителей восстания с представителями иностранных держав.

В частности, Павел Пестель был неоднократно замечен на приемах в Австрийско-Венгерском посольстве. Вызывали подозрение и частые поездки Вильгельма Кюхельбекера на территорию Османской империи. Боровков заявил, что по имеющимся данным семье этого участник мятежа принадлежит громадный апарт-отель в Анталии.

Наибольшую озабоченность следователей, однако, вызвала личность Сергея Муравьев-Апостола. Его дочь Екатерина получила образование в Колумбийской университете. Боровков отметил, что это американское учебное заведении «всегда было пропитано духом ненависти к России».

Хотя версия иностранного влияния на восстание впоследствие была отброшена, историки сходятся во мнении, что уже тогда некоторые государства разрабатывали планы по сдерживанию России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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