 

Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР

28.02.2022, 12:25, Новости дня
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Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Докучаевску было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

Обстрелы произошли в 12.10 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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