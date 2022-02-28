Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР

Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Докучаевску было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

Обстрелы произошли в 12.10 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.