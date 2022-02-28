 

Мнения: Рай может подождать

28.02.2022, 12:25, Новости дня
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Давайте я сначала окопаюсь: я за мир и песню эту. Я не предсказывал спецоперации на Украине. И вообще. Но! Но вот что я думаю: а не заслужили ли все эти чудовищные лицемеры немного повисеть вот так, на ядерном волоске? Раскачанные анаболиками астматики, поймавшие нас на допинге. Мы им лучшую Олимпиаду, открытие с Малевичем, а они? И Яроша благословили, и Турчинова, и Тягнибока… любую шваль!

Давайте я сначала окопаюсь: я за мир и песню эту. Я не предсказывал спецоперации на Украине. И вообще. Но! Но вот что я думаю: а не заслужили ли все эти чудовищные лицемеры немного повисеть вот так, на ядерном волоске? Раскачанные анаболиками астматики, поймавшие нас на допинге. Мы им лучшую Олимпиаду, открытие с Малевичем, а они? И Яроша благословили, и Турчинова, и Тягнибока… любую шваль!

Из хохляндии милой сотворили антироссию. Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Думали, что мы конца дней будем глодать их куриные бёдра, продавали гражданство нашим ворам и бандюгам.

Пусть почувствуют этот медвежий троллинг те, кто таки готов жить на улице имени Бандеры, поскольку надо, вишь ли, сдерживать Россию. Которая предлагала себя всю – от Лиссабона до Берингова пролива. По-честному. И Португалия вроде была не против.  Давайте, сдерживайте. Они нас отключат от Свифта! От Джонатана? Вашу мать, вы чего? Убить меня? Мою бессмертную душу? Как же вы задолбали, ходят и ходят, то Сигизмунды, то Гитлеры, то Наполеоны, и бьют им рожи, а они все лезут. Сидят сейчас все эти Макароны с клоунами, думают: а вдруг нажмёт!?

Может, и нет, ещё не решил. Если чего – так я тоже, того, не тороплю. Людей жалко. Самому пожить охота. Рай может подождать. Однажды в такую паузу нашёл верный ход Джон Кеннеди. Но он был молодой, красивый и умный. Ладно, поглядим, чего будет сейчас.

Источник: блог Владимира Мамонтова

Теги: 

Украина
,
Россия и Украина



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