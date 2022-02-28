 

В ООН заявили о более 100 погибших и свыше 300 раненых гражданских на Украине с 24 февраля

28.02.2022, 12:25, Новости дня
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По меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля, сообщила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, она отметила: «Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых». «Реальные цифры, я опасаюсь, значительно выше», – передает ТАСС слова верховного комиссара.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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