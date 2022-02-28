Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон

Александр Гордон появился на свет в 1964 году и увлекался творчеством с ранних лет. В детстве у будущего ведущего был кукольный театр – он сам придумывал сценарии и устраивал домашние спектакли, на которые приходили родственники и соседи. Окончив школу, Александр подал документы в Щукинское училище, куда его приняли с первой попытки. После получения диплома Гордон начал творческий путь в стенах театра-студии Рубена Симонова, но прослужил там всего пару лет, перебравшись в США вместе с семьей.

Казалось, молодому и неопытному Александру будет трудно добиться успеха в недружелюбной Америке. Поначалу он работал электриком и осваивал мастерство приготовления пиццы, но позже все-таки занял свое место под солнцем. Гордон попал на русскоязычный канал, полюбился зрителям и получил еще несколько достойных предложений. Неудивительно, что вскоре на него обратили внимание и на родине.

Ведущий несколько лет совмещал работу в авторской программе “Нью-Йорк, Нью-Йорк” на российском канале с карьерой в Штатах, мотаясь из страны в страну. А в 1997 году Александр окончательно перебрался на родину, сохранив американское гражданство. К слову, этого ему до сих пор не могут простить некоторые россияне.

В России Гордон с головой окунулся в работу и быстро обрел популярность – он создал несколько высокорейтинговых проектов, и проявил себя не только как телеведущий, но и как актер. В свое время Александр вел ток-шоу “Процесс” вместе с Владимиром Соловьевым и настолько увлекся обсуждением политических вопросов, что даже собрался баллотироваться в президенты. Ведущий создал собственную партию, назвав ее “Партия общественного цинизма”, но быстро оставил эту затею. Он продал свое детище и выручил за него всего три доллара.

Александр Гордон всегда пользовался популярностью не только среди телевизионщиков, но и у противоположного пола. Со свой первой супругой, журналисткой Марий Бердниковой, ведущий прожил восемь лет и стал отцом дочки Анны. Потом у телезвезды закрутились отношения с Наной Кикнадзе – союз просуществовал семь лет, но не привел к свадьбе. После расставания с Кикнадзе в личной жизни Гордона наступила полоса молодых избранниц, которая, похоже, не закончилась до сих пор.

В начале нулевых телеведущий связал себя узами брака с Катей Гордон, моложе его на 16 лет. А после развода с ней и вовсе женился на 18-летней студентке “Останкино” Нине Тригориной. Если на 30-летнюю разницу в возрасте молодая супруга была готова закрыть глаза, то на измену и рождение у мужа внебрачной дочери – нет. Развод сопровождался скандалом, однако Александр не стал долго горевать. Вскоре мужчина женился на Нозанин Абдулвасиевой, которая была моложе его на 28 лет. В этом браке у Гордона родились двое сыновей, но в 2020 году привычный сценарий повторился – ведущий снова стал холостяком.