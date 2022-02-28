 

Дмитрий Харатьян рассказал о загулах Михаила Ефремова

28.02.2022, 11:11, Разное
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Актер Дмитрий Харатьян пояснил о загулах своего коллеги по цеху Михаила Ефремова. По его словам, знаменитость не страдал звездной болезнью, но с ним произошла другая «русская беда».
Харатьян заявил, что то, что произошло несколько лет назад с Михаилом Ефремовым – ужасно. Он жил наотмашь, был широкий, открытый, безудержный. Таковым Харатьян назвал и талант коллеги по цеху. Михаил Ефремов никогда не страдал звездной болезнью.

От большой беды время от времени актера театра и кино спасал ангел-хранитель. Харатьян вспомнил, как с одной стороны лица на протяжении нескольких дней Ефремова снимала Светлана Дружинина. Так приходилось делать, поскольку вторая сторона была повреждена в результате драки.

Напомним, что Михаил Ефремов на сегодняшний день отбывает срок в колонии. Несколько лет назад он спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина.

Источник: teleprogramma.pro



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