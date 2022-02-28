Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком

Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.

Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.

Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.

Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».

Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.

Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.