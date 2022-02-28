 

Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком

28.02.2022, 10:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.

Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.

Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.

Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».

Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.

Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Бывшего подрядчика Пентагона заподозрили в попытке шпионажа в пользу России

17.10 / Вирусолог назвал два способа разработки лекарств от коронавируса

30.11 / ЕЭК оценила вероятность повышения стоимости российского газа для Белоруссии

10.10 / В Архангельской области при пожаре погибли три человека

16.08 / Взятие Кабула назвали «самым крупным провалом» Лондона за 65 лет

26.08 / France 2 – на севере Марселя точки продажи наркотиков контролируют беспризорные подростки

18.11 / Стало известно о скором истечении срока давности по делу против Меня

02.07 / В Винницкой области умер мужчина после введения вакцины от COVID-19. Он получил препарат Pfizer/BioNTech

29.07 / Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

25.03 / Власти КНР запретили собирать избыточные данные о пользователях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика