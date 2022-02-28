Мало ли что я свинья — в бар пришел не выпить я!

Каких только домашних питомцев не заводят люди! Вроде бы прошла мода на минипигов, то бишь карликовых свинок, которые почему-то вырастали в здоровенную хавронью. Однако умственные способности свиней всех размеров заставили все-таки двуногих проникнуться к ним уважением.

Многие воспылали к поросятам такой горячей любовью, что держат их не только в домах и коттеджах, но и в малогабаритных квартирах. Невзирая даже на габариты.

А все потому, что их хитрые глазки и забавные рыльца пяточком вызывают умиление у хозяев. Что же касается визга и хрюканья, то фанатам свинюшек издаваемые ими звуки кажутся приятней пения соловья.

Вот и британские владельцы этих милых животных прониклись к ним симпатией: холят, лелеют своих милашек и позволяют им даже пошалить. Один такой свин (предположительно, по имени Родди) забрел в прошлый вторник аж в мужской клуб, где после работы местный народ приятно проводил время за пинтой пива, а то и чего погорячее.

Случилось это в рабочем клубе Easington Colliery, что в графстве Дарем часов в 10 вечера. Неизвестно, до которого часа он работал, но самые стойкие посетители обычно продолжали там развлекаться до самого закрытия.

Сбежавший от своих хозяев поросенок зашел в клуб и направился прямиком к бару. Присутствовавшие там джентльмены, несомненно, решили, что тот тоже решил подзаправиться чем-то горячительным.

Хрюн бегал вокруг стойки, но просил не выпить и закусить, просто ласки. Он тыкался рыльцам всем в ноги, чтобы люди его погладили.

Однако ж британский бар — это вам не наша забегаловка, где под конец работы многие уподобляются настоящим свиньям. Чопорные англичане страшно удивились, увидев у себя в клубе сельскохозяйственное животное, но отнеслись к нему с присущим им юмором. Ну а поскольку свиньи не допускаются в заведение, клиентам удалось выманить хрюшу на улицу сыром и луковыми чипсами. Официантка бара Кейли Паркин рассказала об этом забавном событии из жизни местных рабочих:

«Я живу при этом заведении, поэтому была наверху. Мне позвонили работники бара и сказали: «Извините за беспокойство, но в баре свинья». Я написала об этом в Facebook, и кто-то сказал, что знает владельца, так что через 15 минут за ним пришли. Все смеялись над этим. Это было небольшое развлечение для вечера вторника».

Источники информации и фото: metro.co.uk

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