 

Шольц пообещал €100 млрд для бундесвера и терминалы СПГ в Германии

28.02.2022, 10:40, Новости дня
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На фоне событий на Украине Германия в 2022 году планирует однократно выделить на нужды армии €100 млрд, пишет немецкая газета Die Welt. Об этом сообщил в своём выступлении в бундестаге канцлер Олаф Шольц. Кроме того, он объявил о том, что для снижения зависимости от РФ в энергетической отрасли в стране будут построены два терминала для приёма сжиженного газа.


AP

В связи с событиями на Украине канцлер Германии Олаф Шольц объявил о серьёзном увеличении расходов на оборону, пишет немецкая газета Die Welt.

В бюджете на 2022 год будет однократно заложена сумма в размере €100 миллиардов на «необходимые инвестиции и оборонные проекты», заявил Шольц в своём правительственном заявлении в воскресенье в бундестаге. Он также добавил: «С этого момента мы будем — год за годом — инвестировать в нашу оборону более двух процентов валового внутреннего продукта».

Кроме того, для снижения зависимости от российского газа Германия построит два терминала для сжиженного газа. В качестве мест расположения этих объектов Шольц назвал Брунсбюттель и Вильгельмсхафен в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Также будут созданы угольные и газовые резервы.

По словам канцлера Германии, терминал СПГ, который сегодня принимает газ, завтра сможет принимать и зелёную водородную энергию. В ЕС есть много терминалов для сжиженного газа, который прибывает, к примеру, из Китая или Катара, — но в Германии до сих пор нет ни одного собственного, отмечает издание.

Как заявил Шольц в своём выступлении, своими действиями на Украине Путин «создал новую реальность. Это требует ответа — мы его дали». По версии канцлера Германии, Владимир Путин хочет силой поделить континент на давно известные сферы влияния. В связи с этим Шольц подчеркнул: «Мы на правильной стороне истории».

В то же время он признал, что не следует ожидать перемены курса РФ за одну ночь, однако — «наши санкции действуют. И мы оставляем за собой право вводить дальнейшие санкции, без каких-либо ограничений в мыслях», цитирует слова Шольца немецкая газета Die Welt.



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