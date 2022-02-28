Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов

С четверга прошлой недели на территории Украины продолжается военная спецоперация, инициированная Россией с целью защитить Донбасс. Вместе с тем страны продолжают высказывать свой негатив насчет решения главы РФ путем введения новых санкций.

Сегодня стало известно об утверждении Евросоюзом пакета ограничений. Среди них есть пункт о невозможности использовать небо 27 стран-членов ЕС. То есть, теперь воздушные судна не смогут осуществлять посадку, взлет и перелет. Как передает ОСН, речь идет о самолетах, которые используют российские авиакомпании, а также о зарегистрированных в РФ или же незарегистрированных, но находящихся под контролем российских физических, юридических лиц и организаций. Отмечается, что взлетать и приземляться на территории ЕС можно будет только в случае аварийной ситуации.

Стоит отметить, что это не единственное ограничение, которое утвердил Евросоюз в отношении РФ на фоне спецоперации на востоке Украины. Как ранее рассказывали “Дни.ру” с сегодняшнего дня ряд банков не смогут использовать систему SWIFT. Также главы МИД обновили черный список российских бизнесменов и “представителей элит”.