 

Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов

28.02.2022, 10:35, Разное
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С четверга прошлой недели на территории Украины продолжается военная спецоперация, инициированная Россией с целью защитить Донбасс. Вместе с тем страны продолжают высказывать свой негатив насчет решения главы РФ путем введения новых санкций.

Сегодня стало известно об утверждении Евросоюзом пакета ограничений. Среди них есть пункт о невозможности использовать небо 27 стран-членов ЕС. То есть, теперь воздушные судна не смогут осуществлять посадку, взлет и перелет. Как передает ОСН, речь идет о самолетах, которые используют российские авиакомпании, а также о зарегистрированных в РФ или же незарегистрированных, но находящихся под контролем российских физических, юридических лиц и организаций. Отмечается, что взлетать и приземляться на территории ЕС можно будет только в случае аварийной ситуации.

Стоит отметить, что это не единственное ограничение, которое утвердил Евросоюз в отношении РФ на фоне спецоперации на востоке Украины. Как ранее рассказывали “Дни.ру” с сегодняшнего дня ряд банков не смогут использовать систему SWIFT. Также главы МИД обновили черный список российских бизнесменов и “представителей элит”.



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