 

Президент Бразилии раскритиковал избравших президентом Зеленского: Судьбу страны определяет комик

28.02.2022, 10:35, Разное
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На прошлой неделе на востоке Украине стартовала военная спецоперация, которую инициировала Россия. Владимир Путин назвал ее “вынужденным решением”, призванным защитить Донбасс.

На фоне событий многие страны стали высказывать негатив в сторону действий главы государства, однако среди них оказались и те, кто отказался выступать против России. Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне сказал, что страна не собирается отдавать свой голос за резолюцию ООН. Он добавил, что, как и все, желает мира, но в то же время заботится о жителях Бразилии и боится последствий. Глава страны отметил: он понимает, что президент России не намерен “устраивать бойню”.

В своей речи он к тому же явно раскритиковал украинский народ, который выбрал своим президентом Владимира Зеленского. Болсонару заявил, что жители Незалежной сами допустили то, что за благосостояние страны отвечает юморист.

“Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации”, – сказал глава Бразилии.

Тем временем другие страны продолжают вводить санкции в отношении России. Ранее “Дни.ру” подробно рассказывали, какие ограничения в отношении страны ввел Евросоюз. Он коснулись платежных систем SWIFT, перелетов самолетов и непосредственно российских бизнесменов.



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