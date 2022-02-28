“Иди на х…й”. Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери

“Я долго держалась… Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на YouTube-канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу”, – написала она.

Ровинская в посте разместила скриншот с канала Егоровой, на котором виден комментарии: “Иди на х…й. Твоя дочь Стася”, “Мудачка”, “Тебя будут судить”, “Наигрываешь очень”, “Херовая ты актриса, конечно”.

https://www.facebook.com/stacy.egorova/posts/5538487199496128

Контекст:

26 января 2022 года Егорова впервые публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что “пока все не уляжется”, ребенка лучше не водить.

Украинский дизайнер Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.

21 февраля Егорова в Twitter также поддержала заявление Путина о признании “независимости” временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам “ЛНР” и “ДНР”.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

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