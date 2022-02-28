Чернигов подвергся ракетным ударам, в Харькове всю ночь отражали наступление. Как прошла ночь в Украине

Военные в Харькове всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны на подходах к позициям до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.

Вокруг Сум и на территории Сумской области есть вражеская военная техника. Во время тревоги в Сумах в районе детского сада была угроза захвата мирных жителей, оккупантов остановил патруль.

В Киевской области ночью объявляли воздушные тревоги. Горячо было под Ирпенем, на вышгордском направлении. Ситуация контролируется ВСУ.

“В Херсоне ночь была тихая, в Каховке работали грады, оккупирован Бердянск Запорожской области. Вражеская техника стоит в разных общинах”, – отметили в сообщении.

По данным ОПУ, в Бердянске во время операции по захвату города пострадали погиб один человек, еще один ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Хмельницком ночью была воздушная тревога. Область приняла 20 тыс. человек, в том числе следовавших транзитом.

В Черкассах за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу. В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.

В Луганской области утром двенадцать единиц техники, в том числе четыре танка двинулись в сторону Сватово, объявлена воздушная тревога. Ночью тяжелые бои шли за Мариуполь и Волноваху Донецкой области.

В Одессе ночь прошла относительно спокойно, ситуация в области под контролем ВСУ. В Николаеве несколько раз ночью тревога, в целом ситуация стабильная.

В Житомире всю ночь включали сирены, в целом ситуация контролируемая. В Кировоградской, Волынской областях, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Днепре и Полтаве ночь прошла относительно спокойно, отметили в ОПУ.

Во Львове спокойно, в Закарпатскую область прибывает много людей.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

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