 

Объявлены победители премии Гильдии актеров SAG Awards 2022

28.02.2022, 10:20, Разное
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Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. В главной кинономинации – нет, не “Лучший фильм”, а “Лучший актерский состав” – победила съемочная группа фильма “CODA: Ребенок глухих родителей” Шаны Хейдер. Победу в номинации “Лучшая мужская роль” одержал Уилл Смит за главную роль в картине “Король Ричард” Рейнальдо Маркуса Грина – напомним, в ней он сыграл отца двух прославленных теннисисток Серены и Винус Уильямс. Актрисой года же стала звезда сериала “Сцены из супружеской жизни” Джессика Честейн – эксперты оценили ее актерскую игру в фильме “Глаза Тэмми Фэй”.

Этот вечер стал триумфом корейского кинематографа (как пару лет назад было на “Оскаре”). Призы за лучшую мужскую и женскую роли в сериале достались звездам прогремевшего в том году сериала “Игры в кальмара” Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен. Чон, выйдя на сцену, была настолько растеряна и шокирована, что пару минут не могла начать речь и не сдержала слез. Актерский состав сериала “Наследники” победил в категории “Лучший актерский состав драматического сериала”. А статуэтка за номинацию “Лучший актер мини-сериала” ушла Майклу Китону (“Ломка”).

Чон Хо-енМайкл КитонЛи Джон-джэКаст фильма “CODA: Ребенок глухих родителей”Каст фильма “CODA: Ребенок глухих родителей”



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