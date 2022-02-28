 

Сан-Марино отказалось закрывать воздушное пространство для российских самолётов

28.02.2022, 9:51, Разное
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Власти Сан-Марино сообщили об отказе присоединиться к санкциям Евросоюза по закрытию воздушного пространства для воздушных транспорта из России. Об этом сообщает сайт правительства.

– Несмотря на огромное давление почти 30 государств и Госдепа, наше государство с многовековой историей не изменяет своим принципам и придерживается нейтралитета. Поскольку мы не состоим в ЕС и НАТО, у нас и нет обязательств перед этими странами, поэтому сообщаем, что российские авиакомпании могут в полном объёме пользоваться нашим воздушным пространством, – заявила капитан-регент Ванесса д’Амброзио.

Она добавила, что Сан-Марино намерено и далее поддерживать хорошие отношения с Россией.

– Мы ждём у себя российских туристов и вакцину «Спутник V». Приезжайте, привозите, – заключила глава государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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