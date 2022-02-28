В ДНР объявили о приостановке мобилизации

В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

«Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.

Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.

«Люди сидят без света, без тепла, <…> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.

В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.

Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.