 

В ДНР объявили о приостановке мобилизации

28.02.2022, 9:25, Новости дня
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В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

«Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.

Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.

«Люди сидят без света, без тепла, <…> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.

В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.

Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.



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