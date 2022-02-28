Российские оккупанты снизили темпы наступления. Они деморализованы и несут большие потери – Генштаб ВСУ

Во время воздушно-наступательной операции военные РФ атаковали военные и гражданские аэродромы, пункты управления войсками (силами), объекты системы ПВО, важные критические объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения в районах обороны.

В нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

“Вместе с тем все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления”, – подчеркнули в Генштабе.

По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника.

“Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону”, – подытожили в Генштабе.

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Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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