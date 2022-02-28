 

Норвежская нефтегазовая компания Equinor вышла из проектов в России

28.02.2022, 7:56, Новости дня
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Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в РФ и о прекращении новых инвестиций в страну, сообщили в компании.

«Совет директоров Equinor принял решение о прекращении инвестиций в Россию и начал процесс выхода из совместных предприятий в РФ с участием Equinor», – передает ТАСС заявление компании. В нем поясняется, что такое решение принято из-за военной операции РФ на Украине.

Equinor работает в РФ более 30 лет. Норвежская компания владеет 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац», такая же доля у Equinor в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% ей принадлежит в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсосольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владеет 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, которые будут проведены на территории страны.



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