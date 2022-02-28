Словакия открывает больше пунктов контроля, чтобы принять украинских беженцев

Большинство украинских беженцев направляются в Польшу, однако многие прибывают и в Словакию, пишет немецкий телеканал Das Erste. С каждым днём женщин и детей, бегущих с Украины, становится всё больше. Власти Словакии пытаются открыть больше пунктов контроля, чтобы сократить время ожидания на границе, в то время как население страны проявляет солидарность по-своему — несёт вещи и обустраивает временное жильё для беженцев.

В то время как ведутся дискуссии по поводу санкций и поставок вооружений, многие семьи покидают Украину. По данным ООН, с четверга почти 116 тысяч человек стали беженцами. На пограничные переходы многие пришли пешком, во многих местах образуются длинные автомобильные пробки — как здесь, на пограничном пункте в Польшу — страну, в которую прибывает наибольшее число беженцев. Однако и в Словакию прибывает всё больше людей с Украины. Другие стремятся попасть в западные страны и надеются встретить там родственников, которые смогли туда добраться. Андрэ Бертольд рассказывает об обстановке из Убли — населённого пункта, находящегося прямо на границе.

Петру Салику сказали ждать. Он ехал без остановок из Франкфурта-на-Майне в Словакию, на границу с Украиной — 1400 километров. Его жена с двумя детьми сейчас на Украине, они пустились в бегство и движутся к маленькому пограничному пункту в Убле.

ПЁТР САЛИК: Они стоят, как я понял во время последнего разговора, примерно в двух километрах от пограничного пункта. Ничего не движется. Дети тоже уже очень напряжены. Там нет туалетов, нет никакой нормальной еды.

В Словакию с каждым днём прибывают всё больше беженцев. В первый день их было 7500, вчера — 10 тысяч, сегодня их, вероятно, должно быть ещё больше. Украинские пограничники позволяют выехать только женщинам и детям, однако и им приходится ждать в очередях, местами на расстоянии нескольких километров. Поэтому в Словакию могут въехать украинцы с любым удостоверением личности.

АГНЕСА КОПЕРНИКА, официальный представитель пограничной службы Словакии: Мы хотим дополнительно открыть так называемые точки доступа. Это означает, что помимо обычных пограничных пунктов должны появиться новые участки контроля. Мы надеемся, что это поможет нам справиться с наплывом беженцев. И мы хотим сократить время ожидания при помощи дополнительных пунктов контроля.

На словацкой стороне они стараются не допустить никакого хаоса на границе. Пограничный посёлок Убля огорожен со всех сторон. Военные, полиция и пожарные совместно регулируют ситуацию. На подъездах к посёлку стоят машины, водители которых предлагают подвезти прибывающих. Это родственники, друзья, но также и добровольные помощники. В самом городке организовано место для размещения беженцев — импровизированное, но все взялись за дело: сумки с пожертвованными вещами громоздятся в коридорах. Правительство хочет создать места для 50 тысяч беженцев. Вдобавок к этому поступают предложения от населения — маленькая Словакия проявляет солидарность.

Уже вечер. В Ублю продолжают непрерывно прибывать женщины и дети. Только семьи Петра Салика среди них до сих пор нет.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.