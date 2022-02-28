 

Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля

28.02.2022, 7:40, Разное
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Спецоперация на Украине началась 24 февраля, на данный момент она продолжается, а российские войска продвигаются вперед. Вот, что случилось за последние сутки.

Правительство ЛДНР сообщает об обстрелах со стороны украины. Так, в Луганской народной республике сообщили об ударе ракетой “Точка-У”. По словам представительства республики, она ударила по нефтебазе, находящейся в городе Ровеньки, из-за чего начался пожар. Также об обстрелах сообщало правительство ДНР. По его словам, пострадали населенные пункты Зайцево и Гольмовский. Кроме того, они утверждают, что выпущенные снаряды запрещены Минскими соглашениями.

Также сообщается о пожаре, который произошел под киевом. По словам властей, загорелась нефтебаза. Правительство попросило жителей плотно закрыть окна, поскольку вредные вещества могут разноситься ветром.

Из-за напряженной ситуации на Украине тысячи людей приняли решение покинуть страну. В телеграм-каналах распространяется видео, сделанное на украинско-польской границе. Огромное количество беженцев ждет своей возможности покинуть страну.

О происходящем на Украине решили поговорить президенты Франции и Белоруссии. Так, практически полтора часа Эмманюэль Макрон беседовал с Александром Лукашенко. По словам либера Белоруссии, он готов принять в своей стране делегации для проведения переговоров. Кроме того, Макрон попросил Лукашенко вывести российские войска с белорусской территории.



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