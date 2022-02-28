И.о. мэра подтвердил, что оккупанты зашли в Бердянск. Арестович заявил, что там не было украинских войск

Он сказал, что до последнего момента находился на своем рабочем месте в здании исполкома.

“Но некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания нашего города находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома”, – рассказал Свидло.

Оккупанты предложили мэрии продолжить работу, но под их контролем.

“Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно”, – добавил Свидло.

Он также предположил, что ночь в Бердянске будет очень тяжелой, и призвал горожан находиться в убежищах.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 27 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook, прокомментировал информацию о захвате Бердянска противником.

“Бердянск занят противником – там не было наших войск. Они город взяли. Это та группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там”, – уточнил советник главы Офиса президента.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/964010414224829/

Неназванная журналистка из Бердянська рассказала hromadske, что российские войска зашли в город с двух сторон.

“Они начали ходить по всем районам города. БТР ехали, и пехота рядом шла. Люди стали снимать это и выкладывать в интернет. Писали, что голодные, ищут пищу. Люди выходили к ним и спрашивали, зачем они пришли. Солдаты сказали: “Мы мирное население не трогаем, но, если нам сопротивляться, мы стреляем на поражение”, – рассказала она.

По словам журналистки, оккупанты также отключили телевидение в городе и заняли здание местного телеканала “ТБ-Бердянськ”, который принадлежит народного депутату от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александру Пономареву (по данным “Радіо Свобода”, у него есть российский паспорт).

Бердянск – курортный город на берегу Азовского моря, его население превышает 100 тыс. человек.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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