Косово потребовало ускоренного принятия в НАТО

Министр обороны непризнанного Косово Арменд Мехай потребовал ускоренного вступления непризнанного образования в НАТО и создания на территории образования постоянной американской базы.

«Ускоренное вступление Косово в НАТО и создание постоянной базы американских сил являются настоятельной необходимостью гарантировать мир, безопасность и стабильность на Западных Балканах и за их пределами. Исходя из реальности, созданной после военной агрессии РФ против Украины, и ее воздействия на общую обстановку безопасности Западных Балкан, Европы и мира, мы просим США и всех союзников и стран-партнеров ускорить оценку процесса вступления в Косово в НАТО. Также настало время повторить мою просьбу к нашим незаменимым союзникам США о создании постоянной военной базы американских сил в качестве полной гарантии регионального мира, безопасности и стабильности», – приводит слова министра ТАСС.

Мехай заявил, что Приштина «осознает вызовы, угрозы и потенциальные риски», и призвал «действовать сегодня», чтобы не допустить «непредвиденного развития событий в регионе, континенте и мире».

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин заявил о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО.