 

Косово потребовало ускоренного принятия в НАТО

28.02.2022, 6:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр обороны непризнанного Косово Арменд Мехай потребовал ускоренного вступления непризнанного образования в НАТО и создания на территории образования постоянной американской базы.

«Ускоренное вступление Косово в НАТО и создание постоянной базы американских сил являются настоятельной необходимостью гарантировать мир, безопасность и стабильность на Западных Балканах и за их пределами. Исходя из реальности, созданной после военной агрессии РФ против Украины, и ее воздействия на общую обстановку безопасности Западных Балкан, Европы и мира, мы просим США и всех союзников и стран-партнеров ускорить оценку процесса вступления в Косово в НАТО. Также настало время повторить мою просьбу к нашим незаменимым союзникам США о создании постоянной военной базы американских сил в качестве полной гарантии регионального мира, безопасности и стабильности», – приводит слова министра ТАСС.

Мехай заявил, что Приштина «осознает вызовы, угрозы и потенциальные риски», и призвал «действовать сегодня», чтобы не допустить «непредвиденного развития событий в регионе, континенте и мире».

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин заявил о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Российские врачи вернули зрение слепой девочке

10.08 / На место проведения протестов в Минске прибыли следователи

08.08 / В Минске задерживали Колесникову, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Тихановской

18.09 / Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

03.02 / Клип группы «Би-2» получил две награды фестиваля в Нью-Йорке

26.06 / Суд в США не стал запрещать племяннице Трампа публиковать книгу о семье

05.10 / Разумков не планирует обжаловать возможное решение о своей отставке. Он намерен создать собственную команду

05.04 / Названы сроки постройки первых образцов российского двигателя для Ка-226Т

01.07 / В Китае еще больше подешевел недорогой смартфон Redmi

09.12 / Жену владельца сети «Рив Гош» Мейера отправили под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика